ألمانيا ومصر تحتفلان بمرور 15 عاما على إنشاء لجنة (JCEE)

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احتفلت السفارة الألمانية بالقاهرة ومصر اليوم الثلاثاء بمرور خمسة عشر عاما على إنشاء اللجنة العليا الألمانية المصرية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE).

حضر فعاليات الحفل السفير الألماني لدى مصر فرانك هارتمان وعدد من ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والشركاء التنفيذيين المصريين، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.

وقالت السفارة في بيان لها إن الجانبين المصري والألماني استعرضا خلال الاحتفالية ما تم إنجازه في السنوات الماضية، مؤكدين مواصلة وتعزيز الجهود المشتركة من أجل المستقبل.

وأشار البيان إلى أنه في مثل هذا اليوم قبل خمسة عشر عاما أنشئت اللجنة العليا الألمانية المصرية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) وبذلك تم وضع حجر الأساس لتعاون مكلل بالنجاح يستهدف دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر.

وتعد اللجنة العليا الألمانية المصرية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) أقدم مشروع ثنائي متواصل للتعاون الفني الألماني مع مصر في مجال الطاقة والمناخ، ويستهدف هذا المشروع تأمين إمداد المواطنين المصريين والقطاع الاقتصادي المصري بطاقة مؤمنة واقتصادية وترشيد استخدامها وزيادة نسبة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبذلك تسهم اللجنة العليا الألمانية المصرية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) في تحقيق الاستراتيجية المصرية القومية للمناخ.

وشهدت السنوات الخمسة عشر الماضية إحراز نجاحات كبيرة بفضل التعاون المكثف والقائم على الثقة في إطار هذه اللجنة؛ فعلى سبيل المثال تقوم هذه اللجنة بأعمال دؤوبة لدفع عجلة تطوير محطات ضخمة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة في منطقتي غرب وشرق الدلتا، وعند الانتهاء من أعمال الإنشاء سيكون في مقدور محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذه توليد ما يكفي من الطاقة لإمداد مليون ونصف مليون أسرة بالكهرباء.

ومن المحاور الأخرى لهذا التعاون التركيز على رقمنة شبكات الكهرباء المصرية ونقل الخبرة وبناء القدرات، حيث شهد عام 2022 وحده تدريب وتأهيل 300 من الكوادر الفنية والهندسية المصرية في مجال تركيب وصيانة أحدث محطات الطاقة الشمسية.

ومن ثم فإن هذه اللجنة تعد رمزا للدعم الموثوق طويل المدى الذي تقدمه ألمانيا لمصر على درب التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الطاقة القومية المستدامة.

وذكر بيان السفارة أن ألمانيا راغبة في مواصلة التعاون الوثيق في إطار هذه اللجنة مستقبلا وتوسيع دائرته؛ ففي شهر يوليو 2023 سيدخل هذا المشروع مرحلته الخامسة، وترصد الحكومة الألمانية لهذه المرحلة مخصصات قيمتها عشرة ملايين يورو.

تجدر الإشارة إلى أن مصر وألمانيا قد توافقتا في شهر نوفمبر 2022 بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ بشرم الشيخ على حزمة دعم قوامها أكثر من 250 مليون يورو للبرنامج المصري "نُوَفِّي NWFE " (محور الترابط بين المياه والطعام والطاقة) تتكون من قروض ميسرة للغاية ومبادلة الدين ومنح مالية مما يساعد مصر على الوفاء بإسهاماتها القومية في تخفيف الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.

كما أن اللجنة العليا الألمانية المصرية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة (JCEE) ستساهم مستقبلا في البرنامج المصري "نُوَفِّي NWFE " (محور الترابط بين المياه والطعام والطاقة) وفي تطوير أحدث التكنولوجيات مثل تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، وغيرها من المشاريع، بغرض تحقيق الأهداف المناخية القومية لمصر.