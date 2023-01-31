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أسطورة كرة القدم جورج ويا يخوض انتخابات ليبيريا للفوز بـ"ولاية ثانية"

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:28 ص
أسطورة كرة القدم جورج ويا يخوض انتخابات ليبيريا للفوز بـ"ولاية ثانية" جورج وايا
كتبت : إسراء أحمد فؤاد

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أعلن رئيس ليبيريا "جورج ويا" ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة لولاية جديدة.

 

وقال الرئيس "ويا" في خطاب رسمي عن وضع البلاد بثه راديو فرنسا الدولي اليوم الثلاثاء إنه يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك في ختام ولايته الرئاسية التي استمرت ست أعوام.

 

وكانت اللجنة الانتخابية في ليبيريا قد اعلنت في 28 ديسمبر عام 2017 أن نجم كرة القدم السابق "جورج ويا" فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ليكون الرئيس المقبل للبلاد في أول تداول ديمقراطي للسلطة منذ أكثر من 70 عاما.

 

وتوج جورج ويا الذى يعد من أبرز اللاعبين الأفارقة على مدار التاريخ، بجائزة الكرة الذهبية عام 1995 بعد حصوله على 144 صوتا في سباق التصويت متفوقا على الألماني يورجن كلينسمان صاحب المركز الثانى برصيد 108 نقطة، والفنلندى ياري ليتمانن الثالث برصيد 67 نقطة.

 

ولعب ويا مع العديد من الأندية الكبرى في أوروبا أبرزها ميلان الإيطالى، تشيلسي، باريس سان جيرمان وموناكو ومارسيليا في فرنسا، والجزيرة الإماراتى.

 

وتوج جورج ويا بالعديد من الألقاب أبرزها الدوري الإيطالي مرتين، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزى.

 

أما الألقاب الفردية فتوج أسطورة ليبيريا بجائزة لاعب العام فى أفريقيا 3 مرات أعوام 89 و94 و95، وأفضل لاعب العام أجنبى بالدورى الفرنسى 1991، وهداف دورى أبطال أوروبا 1995، والكرة الذهبية 1995، وجائزة الفيفا للعب النظيف 1996.

 

وعلى المستوى الدولى، سجل جورج ويا ظهوره في 75 مباراة مع منتخب ليبيريا نجح خلالها في تسجيل 18 هدفا.

 

ويعتبر ويا الرئيس رقم 25 في تاريخ ليبيريا، وكان ويا قد ترشح لرئاسة ليبيريا عامي 2005، و2011، لكنّه خسر السباق في المرتين لصالح سيرليف، إلا أنّه لم يستسلم في العودة مجدداً لدخول الانتخابات الرئاسية، التي تقام مرة كل 6 سنوات، ليفوز في يناير 2018 بالرئاسة.

 

 


جورج وايا

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ليبيريا

كرة القدم الافريقية

نجم الكرة جورج وايا

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انتخابات الرئاسة في ليبيريا



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