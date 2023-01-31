أخبار مصر.. الحكومة تنفى الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها نفى الحكومة الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

لافروف: نقدر الموقف المصرى المتوازن والمدروس من مختلف القضايا

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مع وزير الخارجية سامح شكري حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة، وقال وزير الخارجية الروسي "يهمنا الموقف المصري من مختلف الأزمات في إقليم الشرق الأوسط وفي إفريقيا ومختلف أطر التعاون المطروحة من قبل الجانب المصري"، مشيرا إلى أن روسيا تقدر عاليا الموقف المصري المتوازن والمدروس من مختلف القضايا الإقليمية والسعي لإيجاد الحلول بشأن الكثير من الأزمات.

أمطار غزيرة ورعدية.. موعد وتفاصيل نوة "الكرم" أخطر النوات × 10 معلومات

شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار رعدية غزيرة، حيث ضرب البرق والرعد الشديد سماء المحافظة منذ قليل يصاحبه هطول أمطار غزيرة، وذلك فى إطار ما تتعرض له المحافظة من موجة الطقس السيء المعروفة باسم نوة "الكرم"، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة مع سرعة الرياح التى تصل إلى 70 كم فى الساعة.

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع ونشاط رياح يزيد برودة الطقس

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية بدء من اليوم وحتى نهاية هذا الأسبوع.

أسطورة كرة القدم جورج ويا يخوض انتخابات ليبيريا للفوز بـ"ولاية ثانية"

أعلن رئيس ليبيريا "جورج ويا" ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة لولاية جديدة.

تعليم الجيزة: إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول دون ربطها بالمصروفات

جددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليماتها للإدارات التعليمية، بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، وذلك على خلفية قيام بعض المدارس بحجب نتيجة الفصل الدراسي الأول، بسبب تأخر عدد من أولياء الأمور في دفع المصروفات، مشددة على أن من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

الحكومة تنفى الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء.

فرص عمل للشباب فى الوادى الجديد برواتب تصل لـ5000 جنيه.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، توافر 29 فرصة عمل للشباب الذكور في تخصصات مختلفة تشمل عامل زراعي، ميكانيكي وكهربائي بيوفيت، وميكانيكي مولدات، ومشغل أجهزة، وسائق لودر، وفني مولدات، وأفراد أمن، وسائقين، وعمال نخيل، وذلك بـ4 شركات قطاع خاص، برواتب تبدأ من 3000 جنيه وتصل لـ5000 جنيه، مشيرة أنه يمكن التقديم على وظائف الخالية من خلال ديوان المديرية بالوادي الجديد.

المدارس توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات

وجهت المدارس طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، وطباعة نموذج الاستمارة الإلكترونية وتسليمها للمدارس، مشددة على أنه متاح كتابة البيانات بالاستمارة الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أى وقت، سواء بإجازة نصف العام، أو بعد انطلاق الفصل الدراسي الثانى.

عودة المياه تدريجيا لبولاق الدكرور والعمرانية بعد تحويل مسار مصرف ناهيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عودة المياه تدريجياً إلى مناطق "بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية".

سعر الجنيه الذهب يتراجع 160 جنيها ليسجل 13600 جنيه

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر هبوطا بحوالي 160 جنيها ليهبط إلي مستوي 13600 جنيه بدون مصنعية مقابل 13760 جنيها في بداية التعاملات على خلفية هبوط ملحوظ في سعر جرام الذهب عيار 21 وهو المكون للجنيه الذهب في مصر.

سعر جرام الذهب اليوم يتراجع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1700 جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء انخفاضا بحوالي 20 جنيها في التعاملات الصباحية لينزل الذهب قرب أدني مستوى له في أكثر من شهر تقريبا، وهبط جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم إلي 1700 جنيه للجرام.

صندوق النقد يرفع توقع نمو الاقتصاد العالمى لـ2.9% خلال 2023

زاد صندوق النقد الدولى توقعه لنمو الاقتصاد العالمى إلى 2.9% خلال 2023، من 2.7% كانت متوقعة فى أكتوبر الماضى، ما يمثل تراجعًا من 3.4% محققة فى 2022.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي فى كأس العالم للأندية

القنوات النناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي تشغل اهتمام الملايين من عشاق النادي الأهلي قبل انطلاق المارد الأحمر في مونديال الأندية التي تقام خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير .

اتحاد الكرة يطالب الأندية السماح للاعبين الانضمام لمنتخب الشباب أول فبراير

طالب اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز بالتعاون مع منتخب الشباب والسماح للاعبين بالانضمام لمعسكر الفراعنة الصغار الأخير قبل بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتي 12 مارس.

اتحاد الكرة يغلق اليوم باب القيد الشتوى للأندية

يغلق اتحاد الكرة، فى الثانية عشرة منتصف الليلة، باب القيد الشتوى لأندية الدوري الممتاز بداية والذى بدأ فى الأول من شهر يناير الجارى، ولمدة شهر كامل، حيث تنتهى المهلة اليوم 31 يناير وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم .

إصابة المصارع هالك هوجان بشلل نصفى بعد الجراحة رقم 11 فى الظهر

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن إصابة بطل المصارعة الأمريكي الشهير هالك هوجان بالشلل من الخصر إلى الأسفل بعد خطأ طبى أثناء إجراء عملية جراحية فى الظهر اعتاد عليها فى السنوات الأخيرة لكن الجراحة الأخيرة التى تحمل رقم 11 فى ظهره لم تمر على خير.

توشكى الخير.. تعثر 20 عاما والرئيس السيسى أعاد إحياؤه.. استصلاح وزراعة 600 ألف فدان والقمح أبرز المحاصيل.. يعتمد على أساليب زراعية حديثة تزيد الإنتاج.. والدولة تضعه فى خطتها لتوسيع الرقعة الزراعية لـ 25%.. صور

من رمال صفراء إلى مساحات خضراء شاسعة فى قلب الصحراء الجنوبية، هكذا يبدو مشروع توشكى، أحد أبرز مشروعات الزراعة القومية فى مصر، ويسلط "اليوم السابع" الضوء خلال هذا التقرير على هذا المشروع العملاق وآراء الباحثين والمتخصصين فيه.

"التموين" تستهدف الأسر الأولى بالرعاية.. وتبدأ صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى على البطاقات الأربعاء بقيمة 833 مليون جنيه.. وتؤكد: مخزون زيت الطعام يكفى 6 أشهر والأرز لفترات طويلة

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، فى صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، بقيمة تتجاوز 833 مليون جنيه شهريا ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيه 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بجانب أيضا السلع التموينية التى تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين ومستفيدين ومستفيدين بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريا على بطاقات التموين.