100 يوم فى السلطة.. صحف إيطالية تشيد بميلونى: تسير بخطى ثابتة وشعبيتها ترتفع

كتبت ـ فاطمة شوقى

أبرزت الصحف الإيطالية مرور 100 يوما على حكومة جورجيا ميلونى، وقالت صحيفة "الجورنال"، إن الحكومة تسير على خطى ثابتة حتى الآن، ورغم أنها تابعة لليمين المتطرف إلا أنها تقود إيطاليا بلا تطرف.

وأشارت صحيفة "تيمبى" الإيطالية، إلى أنه وفقا لاستطلاعات الرأى فى إيطاليا أظهرت ترحيبا شعبيا بعمل رئيسة الحكومة اليمينية المتطرفة وبمناسبة مرور100 يوم على توليها السلطة، شددت جورجيا ميلوني على أن إيطاليا أصبحت متماسكة بالرغم من السياق الدولي الصعب، وأوضحت رئيسة الحكومة الإيطالية أن البورصة أظهرت ارتفاع أسهم إيطاليا بـ20%، كما شهد بنك إيطاليا انتعاشا قويا في النصف الثاني من العام الجاري، والذي سيستقر في عامي 2024 و 2025 إلى مستويات مقبولة .

وقال ناندو بانونتشلي، مدير شركة إبسوس في إيطاليا، إنه خلال 100 يوم، نمت شعبية جورجيا ميلوني بشكل مذهل مع العلم أن 46% من الناخبين الإيطاليين اليوم يقدرون عمل حكومتها.

وأشارت صحيفة كوريو، إلى أن أبرز ما قامت به حكومة ميلوني خلال هذه الفترة، كان الموافقة على قانون الموازنة العامة، التي كانت الحكومة السابقة قد وضعت إطارها العام وخطوطها العريضة. أما التعديلات القليلة التي أُجريت على تلك الموازنة، فقد اضطرت ميلوني إلى التراجع عن معظمها بضغط من حلفائها وليس من المعارضة.

ويعترف مسؤولون في المفوضية الأوروبية، بأن معظم الخطوات التي قامت بها ميلوني حتى الآن تندرج في الخط الذي كان يسير عليه سلفها ماريو دراجى، لا بل إن بعضها لم يكن متوقعاً من حكومة كانت رئيستها قد وضعت المؤسسات الأوروبية في مرمى سهامها طوال سنوات، وتضم حزب الرابطة الذي كان زعيمه ينادي بالخروج من منطقة اليورو، وما زال لا يوفر مناسبة من غير أن يطالب بإعادة النظر في الأسس التنظيمية وآليات اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي.