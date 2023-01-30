اليوم السابع
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وزير القوى العاملة يلتقى نظيره التونسى.. ويؤكد: نسير بخطى ثابتة نحو دعم التعليم الفنى

الإثنين، 30 يناير 2023 01:46 م
وزير القوى العاملة يلتقى نظيره التونسى.. ويؤكد: نسير بخطى ثابتة نحو دعم التعليم الفنى وزير القوى العاملة يلتقي نظيره التونسي
كتبت – مرام محمد

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-الوزير التونسي يشيد بجهود "الدولة" في دمج ذوي الهمم بسوق العمل

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق وبخطى ثابتة نحو دعم التعليم الفني، والتوسع في التدريب والتأهيل  للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، مضيفا أن هناك ملفات عديدة تضعها الوزارة ضمن أولوياتها لاسيما دمج وتأهيل ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك صباح اليوم الإثنين خلال استقبال شحاتة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، لنظيره التونسي نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وبحث العديد من الملفات المشتركة خاصة في مجال التدريب المهني والتشغيل، حيث أثنى المسؤول التونسي بخطط وزارة القوى العاملة المصرية، وتقديم خدمات أفضل للعمالة المصرية في الداخل والخارج، كما أشاد باستراتيجية الوزارة في حصر اعداد ذوي الهمم تمهيدا لدمجهم في سوق العمل.

في بداية اللقاء رحب الوزير حسن شحاتة بنظيره التونسي، مؤكداً عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، مثمناً التعاون المثمر بين الجانبين في شتى المجالات، منوهاً إلى أهمية التكاتف العربي في المحافل والمواقف الدولية فيما يخص الدولتين.

ومن جانبه قدم "نصيبي" الشكر والتقدير للوزير على حسن الاستقبال، مؤكداً على طيب العلاقات المصرية التونسية، متطلعا إلى مزيد من التعاون بين الوزارتين والاستفادة من التجارب المصرية في مجالات التشغيل والتدريب المهني.

حضر اللقاء من الجانب التونسي: محمد أمين بوسباط  المستشار السياسي للوزير، ومن جانب وزارة القوى العاملة: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وأمال عبد الموجود رئيس الإدراة المركزية للعلاقات الخارجية.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

القوى العاملة

وزير القوى العاملة

التدريب المهني

فرص عمل للشباب

ذوي الهمم

سوق العمل



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