ندوة توعية لمكافحة الإدمان والتعاطي وشرح طرق المواجهة والعلاج في مطروح

كتب -أحمد الزغبي

نظم صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى اليوم الاثنين، ندوة توعية بديوان عام محافظة مطروح، حول أخطار الإدمان وطرق المواجهة والعلاج، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، ومديري الإدارات موظفي ديوان عام المحافظة والعاملين به، وحاضر فيها الدكتور محمد رمضان منسق البرنامج الوقائى بصندوق مكافحة الادمان والتعاطى.

وذلك ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات التي ينفذها صندوق مكافحة علاج الإدمان بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع كافة الوزارات والمحافظات، والتي تتبناها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تم خلال الندوة عرض فيلم عن التوعية بخطورة الإدمان على صحة الإنسان وبناء المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، وكذلك أساليب وطرق المواجهة وكيفية علاج المدمنين، مع التأكيد على أهمية التوعية وخلق الوعى لدى الشباب، ونشر وسائل التوعية والتثقيف بأضرار وأخطار المخدرات والإدمان والتعاطي وتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية .

كما تم فتح حوار مفتوح بين منسق البرنامج الوقائى بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى والعاملين بديوان المحافظة والرد على كافة الاستفسارات، وأكد الدكتور محمد رمصان ان خدمات التوعية والعلاج التى يقدمها الصندوق مجانية عز طريق العلاج بالمجان على نفقة الدولة وتتم في سرية تامة، وذلك من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان والتعريف بحملات تحاليل المخدرات تنفيذا لقانون رقم 37 لسنة 2021 التي يقوم بها الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك بالتنسيق مع كافه المديريات والمؤسسات الحكومية والأهلية بالمحافظة، مع توسعة أنشطة الصندوق للوصول الى جميع العاملين وتحقيق المستهدف .

وأشار منسق البرنامج الوقائي، أنه يتم تنفيذ عدد من ندوات توعية للعاملين بمديريات الإسكان ومديرية القوى العاملة ومديرية التموين وشركات المياه والكهرباء ومجلس مدينة مرسى مطروح خلال الفترة من 28 حتى 30 فبراير 2023.