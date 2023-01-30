نائب عمانى: مصر الشقيقة الكبرى للعرب.. والتنسيق البرلمانى بيننا على أعلى مستوى

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

قال البرلماني العماني أحمد بن علي العامري، إن مصر هي "الشقيقة" الكبرى للعرب، وبالتالي فهي غالية على قلب كل مواطن عربي، معتبرا أن العلاقة بين القاهرة ومسقط نموذجية ويقتدى بها في مختلف الظروف.

وأضاف العامري، على هامش مؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، أن مواقف البلدين لا تختلف مهما تغيرت الظروف، موضحا أن العلاقات البرلمانية بين البلدين تجسد حالة من التكامل في ظل التنسيق الدائم بين الجانبين.

وحول انعقاد مؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي في الجزائر، قال العامري، والذي يترأس وفد بلاده، إنه جاء في توقيت صعب للغاية في ظل الإساءات المتواترة للمقدسات الإسلامية في عدد من المدن الأوروبية في الآونة الأخيرة، معتبرا أن الحاجة تبدو ملحة لتوحد العالم الإسلامي حتى يمكنه تغيير الصورة السلبية التي تفشت في المجتمعات الغربية في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد المسلمين بات ملياري نسمة يمكنهم التأثير بقوة على المستوى العالمي.

ودعا إلى ضرورة توحيد الجهود في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل وجود العديد من الكوادر والكفاءات التي تزخر بها الأمة الإسلامية، يمكن الاعتماد عليهم لتغيير المستقبل إلى الأفضل.