اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 يناير 2023 01:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

موهبة من سن 3 سنوات.. شاب سكندري يبدع في رسم المشاهير.. فيديو وصور

الإثنين، 30 يناير 2023 01:00 ص
موهبة من سن 3 سنوات.. شاب سكندري يبدع في رسم المشاهير.. فيديو وصور جانب من موهبة الطفل
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا  من محافظة الإسكندرية، مع الشاب كيرلس غبريال ، والذي بدأ موهبة الرسم منذ أن كان عمره 3 سنوات يبدع في رسم المشاهير من العلماء والأطباء والفنانين ولاعبي كرة القدم، وحصد جوائز من خلال مسابقات شارك فيها بتلك الرسومات .

ويقول " كيرلس غبريال سلمان، صاحب الـ19 سنة وطالب في معهد النظم والمعلومات بمحافظة الإسكندرية، إنه بدأ هواية الرسم، منذ أن كان في الثالثة من عمره، وتعد عائلته سر اكتشاف موهبته ومن وقف وراء تنميتها، وكان دعم والده والدته الدائم له يمثل الدافع الأكبر للاستمرار والسعي نحو تحقيق هدفه المنشود وهو أن يصبح رسام مشهور،  وقد حازت أعماله إعجاب الكثير .

وأضاف كيرلس غبريال لـ " اليوم السابع "،  أنه بالرغم أن يدرس نظم ومعلومات،  وذاك بعيدا عن هوايته  بالمجال الذي يقوم به  فى الرسم و بدأت هواية الرسم منذ 3سنوات ، وبدأت فى محاولة أخذ الكراسات للرسم للتعلم عليها ومن بعدها اكتشفت اسرتى الموهبة،  وبدأوا في مساعدتى للتنمية موهبتى فى الرسم من خلال توفير كافة أدوات الرسم .

وأشار كيرلس غبريال ، أن أسرته ساعدته في تنمية موهبته عن  إعطائه  الكورسات والدورات ،  فى شخصيات هامة ومنها اللاعب محمد صلاح والدكتور مجدى يعقوب والكثير من الفنانين،  ودخلت مسابقات عديدة، وبسعى للدخول في مسابقات دولية في المجال للرسم أن كون رسام مشهور .

وأكد كيرلس غبريال،  أنه يقوم دائما بالتجول على طريق الكورنيش والحدائق العامة ،  لرسم الكثير من الرسومات  والتأمل في رسم المناظر الطبيعية والمشاهير  وشاركت مسابقة من خلال رسم تماثل سقراط وكانت تلك المسابقة في مكتبة الإسكندرية ، ودخلت أيضا في مسابقة  التربية فنية وكان وقتها ابلغ من العمر 14 عاما وحصلت فيها على المركز الأول وبعدها صورة اللاعب محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي ، وايضا ، قمت  برسومات للفنانين منها الفنان رجاء الجداوي وحسن حسنى اسماعيل ياسين مارى منيب وياسمين صبري وآخرين .

IMG-20230129-WA0009
 

 

IMG-20230129-WA0010
 

 

IMG-20230129-WA0011
 

 

IMG-20230129-WA0013
 

 

IMG-20230129-WA0015
 

 


أخبار الإسكندرية

رسومات فنية

مشاهير وفنانين

محافظة الإسكندرية

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة

"أيمن" من الزراعة لرسام بورتريه بقنا يحارب التنمر بلوحاته الإبداعية.. صور

الإثنين، 09 يناير 2023 02:00 ص

الذكاء الاصطناعي ينسب بورتريه جابرييل إلى "رينوار" بنسبة 80%

الأحد، 20 نوفمبر 2022 10:00 ص

بيع بورتريه لـ بابلو بيكاسو بأكثر من 150 ألف دولار أمريكى.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:00 م

متعافي بصندوق مكافحة الإدمان يرسم "بورتريه" يحمل صورة محمد صلاح

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 01:08 م

بيع بورتريه لأول رئيسة وزراء بريطانية مارجريت تاتشر بمبلغ مذهل.. مش هتصدق بكام

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة