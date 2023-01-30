مصر صدرت رومان بـ100 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2022

كتب: مدحت عادل

شهدت الصادرات المصرية من الرومان ارتفاعا كبيرا في الـ10 أشهر الأولي من العام الماضي 2022، قياسا بنفس الفترة من عام 2021.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن صادرات مصر الإجمالية من الرومان الطازج بلغت نحو 100 مليون و331 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 35 مليون و239 ألف دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 42 مليون و224 ألف دولار.

وحققت صادرات الرومان في شهر أكتوبر الماضي فقط زيادة قيمتها 19 مليون و375 ألف دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 46 مليون و713 ألف دولار، مقابل 27 مليون و338 ألف دولار في شهر أكتوبر من العام السابق له 2021.

وإجمالا بلغت القيمة الإجمالية لصادرات السلع الزراعية نحو 213 مليون و991 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 142 مليون و254 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 71 مليون و737 ألف دولار.