اليوم السابع
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مصر تستهدف تحقيق 6% نموا اقتصاديا.. والذهب يسجل أكبر تراجع.. فيديو

الإثنين، 30 يناير 2023 08:20 م
مصر تستهدف تحقيق 6% نموا اقتصاديا.. والذهب يسجل أكبر تراجع.. فيديو الزميل عبد الحليم سالم خلال تقديم النشرة الاقتصادية اليوم
كتبت ريهام الباشا

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استعرض الزميل عبد الحليم سالم خلال النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع جانبا من كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورته السابعة، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال، ونخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.

أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بافتتاح النسخة السابعة من المؤتمر، قائلا: نجتمع هنا اليوم في وقت ثبُتت فيه أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أنه في إطار رغبة الحكومة في مواجهة هذه التحديات وتمهيد الطريق لبلوغ التعافي الاقتصادي، نسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة غير المستغلة التي تمتلكها الدولة المصرية.

وفي إشارة إلى الظروف العالمية الراهنة، قال مدبولي إن العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيدا طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

وأضاف: المستثمرون حول العالم لديهم شهية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمي إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع، ولهذا السبب فإن مصر ترحب دائما باللقاءات البنّاءة التي تستشرف الرؤى المستقبلية وتتجاوز الآليات التقليدية للاستثمار.

وأضاف أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه منذ الأول من ديسمبر الماضي حتى الان، تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، وهو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق.

كما استعرضت النشرة انخفاض أسعار الذهب تنخفض لأدنى مستوى في شهر وعيار 21 يسجل 1740 جنيها، لتخسر الأسعار قرابة 110 جنيهات للجرام منذ منتصف يناير 2023 وهبط الذهب الي 1740 جنيها للجرام.

عيار 18 يسجل 1491 جنيها

عيار 24  تسجل 1989 جنيها

 الجنيه ذهب يسجل 13920 جنيها

واستعرض عبد الحليم سالم تصريحات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قائلا إن المحافظات تواصل يومياً فتح أعداد من ‏معارض "أهلا رمضان"، وأن عدد ‏المعارض التى تم افتتاحها تخطى الـ200 معرض بكل ‏المحافظات، لافتا إلى وجود عدد كبير من الشوادر بالقرى ‏والنجوع، إضافة إلى الشوادر المقامة أمام الوحدات المحلية، ‏والتى تم إنشاؤها بالتعاون مع المحافظين.‏

 

 

 


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