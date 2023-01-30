مصرع عامل وإصابة آخرين سقطوا من أعلى سقالة بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

سقط 3 عمال من أعلى سقالة أثناء عملهم بعقار تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن مصرع أحدهم، وإصابة آخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط 3 أشخاص من أعلى سقالة بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن 3 عمال أثناء عملهم بعقار تحت الإنشاء، سقطوا من أعلى سقالة، مما أدى لمصرع أحدهم، وإصابة الآخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج،ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.