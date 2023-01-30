اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 يناير 2023 11:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية في "سنجل" برام الله

الإثنين، 30 يناير 2023 10:00 م
مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية في "سنجل" برام الله مستوطنون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحرق مستوطنون، اليوم الاثنين، مركبتين وقامو بكتابة شعارت عنصرية في بلدة "سنجل" شمال رام الله.

وصرح شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مستوطنين مسلحين اقتحموا البلدة، وأحرقوا مركبتين إحداهما تعود لمواطن فلسطيني، كما خطوا شعارات عنصرية تدعو لقتل العرب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، طالب ثانوية عامة من قرية العقبة، شرق طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كامل بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الطالب شادي عثمان صبيح، خلال مواجهات اندلعت عند مدخل القرية.

رام الله

مستوطنون

فلسطين

اسرائيل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة