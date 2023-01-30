اليوم السابع
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الإثنين، 30 يناير 2023 03:42 ص
أكرم القصاص
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مسئول أوكراني يكشف تفاصيل إنشاء الوكالة الحكومية لإعادة إعمار البلاد

الإثنين، 30 يناير 2023 03:00 ص
مسئول أوكراني يكشف تفاصيل إنشاء الوكالة الحكومية لإعادة إعمار البلاد الحرب في أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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اقترحت الحكومة الأوكرانية، الأحد، إنشاء آلية للتدقيق في المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لمشروعات إعادة الإحياء في أوكرانيا، بالتعاون مع الهيئة الأمريكية للرقابة.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- إن آليات وإجراءات الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال والدعم الذي تتلقاه أوكرانيا من أجل التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب، تمت مناقشتها في اجتماع مع مفتشين من وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذين وصلوا إلى كييف للتدقيق في المساعدات الأمريكية.

وأشار كوبراكوف إلى أنه قبل أسابيع قليلة، قرر مجلس الوزراء الأوكراني إنشاء الوكالة الحكومية لإعادة إعمار وتطوير البنية التحتية لأوكرانيا، ومن ضمن جدول أعمال هذه الوكالة تطوير آلية التنسيق والمساءلة فيما يتعلق بمساعدة المانحين.

وأضاف كوبراكوف "لقد اقترحنا إنشاء آلية خاصة لتدقيق ومراجعة المساعدات الأمريكية لإعادة الإحياء، جنبًا إلى جنب مع هيئة الرقابة والمسائلة الأمريكية، على أمل أن تصبح هذه الآلية أداة فعالة إضافية لضمان الشفافية في استخدام المساعدات القادمة من الشركاء".

وتقدم الوزير الأوكراني بالشكر للولايات المتحدة على دورها القيادي في دعم أوكرانيا .

 


أوكرانيا

إعادة إعمار أوكرانيا

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