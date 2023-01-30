مدينة الزينية تنفذ إزالة تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة 20 فدانا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر ، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا الصدد، صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، بأن الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي نفذت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الزينية أعمال إزالة فى المهد لتعدى على أرض أملاك دولة استصلاح وزراعة أشجار مثمرة وغير مثمرة على جزء من مساحة 20 فدان تقريباً، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى للتعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه قاد الحملة يوسف جلال نائب رئيس المركز، ويوسف أحمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي، وسامي جاد الكريم سكرتير القرية، بالتنسيق مع نقطة شرطة الزينية بقيادة الرائد يحيى جامع رئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة له.

فيما قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابي، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة أحمد أبو عيش، من إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بشارع حجاج بلي بمنطقة حي وسط ، عبارة عن صب قواعد خرسانية بقطعة أرض بمسطح 30 م، وتم إيقاف الأعمال وردمها وإزالتها حتى مستوى سطح الأرض، كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة المطار عبارة عن صب سملات بمنطقة نجع العرب بمسطح 190م، كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة شمال عبارة عن صب سملات بعزبة مهيوب، بمسطح 120م، وتمت جميع الإزالات حتى مستوى سطح الأرض، ومصادرة مواد ومعدات البناء.

وأكد رئيس مدينة الأقصر أنه يتم تكثيف المتابعة على مدار اليوم لرصد أي مخالفة بناء وإزالتها في المهد فورًا، لافتًا إلى أهمية التزام جميع المواطنين باتباع اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال البناء حتى لا يضع أحدا نفسه تحت طائلة القانون، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.