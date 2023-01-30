محافظ كفر الشيخ يتفقد المنفذ الدائم لمتابعة توفير المواد الغذائية (صور)

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ المنفذ الدائم غرب مدينة كفر الشيخ، للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 لـ 30%، جاء ذلك بحضور المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفر الشيخ السلع والمنتجات الغذائية المعروضة داخل المنفذ والتي تتميز بجودتها وتنوعها وبأسعار مناسبة مخفضة ما بين 2 لـ 30%عن مثيلاتها في الأسواق، وحرص على الاطمئنان على توافر جميع المنتجات والسلع الأساسية اليومية للمواطنين ، مشيداً بجودة المنتجات والسلع المعروضة في الهايبر.

والتقى محافظ كفر الشيخ بعدد من المواطنين، لاستماع لآرائهم فيما تم توفيره من سلع غذائية متعددة ونسب التخفيض، ومطالبهم، للاستجابة لهم، مؤكدين أن الهيبر يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال التجارية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة وعدم المغالاة في الأسعار، لتخفيف العبء على المواطن ، لافتاً إلى تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإعلان عن أسعار السلع في جميع المنافذ والمحلات التجارية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح 6 معارض أهلا رمضان بـ 6 مدن وجار التجهيز لافتتاح 9 معارض أخرى، والتوسع في عدد المنافذ والشوادر بجميع المدن والمراكز، مؤكداً أن المحافظة حريصة على توفير جميع السلع التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة بالتعاون مع التموين والغرفة التجارية.

كما اطمأن محافظ كفر الشيخ، على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بكميات مناسبة بفرعي الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية.