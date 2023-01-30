اليوم السابع
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محافظ قنا يستقبل 135 طلبا من مواطنين خلال اللقاء اليومي بمكتبه

الإثنين، 30 يناير 2023 03:00 م
محافظ قنا يستقبل 135 طلبا من مواطنين خلال اللقاء اليومي بمكتبه جانب من اللقاء
قنا صابر سعيد

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استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مواطنين بمكتبه لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

 وعقد محافظ قنا لقاءات فردية مع 135 مواطنا كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن ، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

 ووجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.


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