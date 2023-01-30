محافظ سوهاج يؤدي واجب العزاء لأسرة الفقيد "عماد الدين شعبان" السائق بالديوان العام

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق محافظ سوهاج ، خلال تأدية واجب العزاء كل من "أحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج، وهلال زكي، رئيس حي شرق سوهاج".

كان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد عقد اليوم، اجتماعًا لبحث آخر مستجدات العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة مدخل سوهاج الشرقي، وموقف طرح المرحلة الثانية أخميم/ الكوثر بطول 3.5 كيلو متر، وعرض 20 مترًا، بالتعاون مع جهاز تعمير جنوب الصعيد، بحضور الدكتور طلعت علي أحمد المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس عاطف عبد العزيز رئيس جهاز التعمير بسوهاج، والمهندس مجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لري سوهاج، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة طرح المرحلة الثانية للبدء في تنفيذ الأعمال في أقرب وقت ممكن، وتذليل أية معوقات للانتهاء من الطريق، موجها بوضع اللوحات والإرشادات المرورية، والقيام بأعمال التخطيط المروري اللازم للمرحلة الأولى بطريق الطواحين بطول 5.5 كيلو متر، فور نهو كافة أعمال المرحلة الأولى التي قاربت على الانتهاء، مشيرًا إلى سرعة الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بالشوارع الرئيسية والفرعية، حتى تتم أعمال تمهيد الطرق والرصف على الوجه الأكمل.