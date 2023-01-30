محافظ الوادي الجديد يوجه بسحب قطع أراضي لم يتم سداد باقي أقساطها

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس، حيث تم عرض الموقف المالى لموازنة الصندوق بالمقارنة بين الأعوام السابقة.

وأصدر مجلس إدارة الصندوق عدد من القرارات خلال الاجتماع ومن أهمها، سحب الأراضى المباعة والتى لم يسدد أصحابها المستحقات المالية، وفقًا لشروط التعاقد، وتشكيل لجنة للمرور على المشروعات التابعة للصندوق المنفذة بالمشاركة مع جهات أخرى، لمتابعة نسب التنفيذ والإنجاز، وعدم السماح بتجاوز مديونيات الإيجار لممتلكات الصندوق من وحدات تجارية وغيرها عن ٣ أشهر، يتم بعدها إتخاذ الإجراءات القانونية للسحب.

كما وافق مجلس إدارة الصندوق على طرح بعض الوحدات التجارية بالدور العلوى بحديقة السلام، مع السماح بالشراكة مع المستأجرين للمحال التجارية بشرط سداد المستحقات كاملة و زيادة القيمة الإيجارية بنسبة قدرها 15% .

وكانت محافظة الوادى الجديد، أعلنت عن إطلاق مبادرة خاصة بجدولة المستحقات المالية الخاصة للمنتفعين المتعثرين لصالح صندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة (أفراد - شركات)، وذلك إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تحصيل مستحقات الدولة، والتيسير على المستثمرين، ونظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وفى إطار دفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة.

وأكدت محافظة الوادى الجديد فى بيان لها، أن المبادرة تشمل سداد قيمة 25% من المديونية، وسداد باقى المبلغ المستحق خلال عام، وفى حالة عدم التقدم بطلب الجدولة خلال شهر فبراير؛ سوف يتم إبلاغ الضرائب العقارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المتقاعسين عن السداد وجدولة الديون.