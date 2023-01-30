لعلاج الكحة الجافة وتقلصات الحيض.. إليك الفوائد الصحية لجذر العرقسوس

كتبت ميرفت رشاد

في السنوات الأخيرة، شهدنا عودة الأساليب القديمة لعلاج المشكلات الصحية الشائعة والتي أثبتت أنها صحية، أحد الأعشاب التي تم استخدامها هو "موليثي" (المعروف باسم العرقسوس)، يزرع في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهو عشب يستخدم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي والالتهابات مثل نزلات البرد والسعال، وفقًا لما نشره موقع "food.ndtv".

وقالت أخصائية التغذية الهندية، لوفنيت باترا، إن هذه العشبة تساعد في تقليل أعراض عسر الهضم والإمساك، كما يساعد ماء العرقسوس في تخفيف تشنجات العضلات والتهاب الجهاز الهضمي، وكلاهما يمكن أن يسبب عسر الهضم.

يمكن تناول جذر العرقسوس بثلاث طرق:

لتحضير شاي جذر العرقسوس، خذ كوبًا من الماء الساخن وأضف الجذر اتركه ينقع في الماء الساخن لمدة 5 دقائق، يصفى ويقدم، يمكنك استخدام هذا المشروب لتخفيف عسر الهضم والإمساك وكذلك لتسكين التهاب الحلق.

إذا كنت لا تحب شرب الشاي، يمكنك ببساطة مضغ جذر العرقسوس، ويمكنك صنع مسحوق الجذر وإضافته إلى الشاي أو الحليب الساخن، إلى جانب تخفيف أعراض عسر الهضم والإمساك، يمكن أن يساعد العرقسوس في العديد من المشكلات الصحية الأخرى.

الفوائد الإضافية لجذر العرقسوس

1. يعالج البرد والسعال

فعال في علاج نزلات البرد والسعال، وخاصة السعال الجاف، نظرًا لخصائصه الطبيعية الموسعة للقصبات، فهو عنصر فعال في علاج الأعراض المرتبطة بالربو في فصل الشتاء

2. يمنع تقلصات الدورة الشهرية

له تأثيرات مضادة للتشنج، والتي من المعروف أنها تعمل كمرخيات للعضلات، هذا يخفف أيضًا من الشعور بعدم الراحة ويساعد على منع التقلصات.

3. صحة القناة الهضمية

Glycyrrhizinو carbenoxoloneهما المكونان النشطان الموجودان في العرقسوس بالإضافة إلى تخفيف الإمساك وآلام المعدة وحرقة المعدة والحموضة ومشاكل أخرى في المعدة ، فقد تساعد هذه المركبات أيضًا في الوقاية من قرحة المعدة.