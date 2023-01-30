اليوم السابع
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كيف تقدم شكوى والحصول على خدمات "مياه الإسكندرية"؟ اعرف التفاصيل

الإثنين، 30 يناير 2023 03:00 ص
كيف تقدم شكوى والحصول على خدمات "مياه الإسكندرية"؟ اعرف التفاصيل خدمات مياه الاسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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أعلنت شركة مياه الشرب فى الإسكندرية عن خدمات جديدة تقديم 8 خدمات جديدة عن طريق التقديم، أون لاين من خلال الموقع الإلكترونى للشركة، وذلك لتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقالت شركة مياه الشرب فى الإسكندرية، إنه تم بدء تقديم 8 خدمات جديدة من خلال تغير (أون لاين) من خلال موقعها.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الخدمات الإلكترونية المتاحة على البوابة الإلكترونية للشركة هي :

 

1. دفع فاتورة أون لاين :

 

2. استعلام عن فاتورة :

 

3. إدخال قراءة :

 

4. ارسال شكوى :

 

5. تعاقد اون لاين:

 

6. تعاقد منزلى :

 

7. حجز مسبق :

 

8. طلب قطع موفرة :

 

لمزيد من المعلومات من خلال البوابة الإلكترونية للشركة .

 

على صعيد آخر، أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد جابر، رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، تطبيقا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية .

 

وأضافت شركة مياه الشرب، أنه من خلال التعاون مع الإدارة الهندسية والفرع التجاري، قامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بحملة موسعة بالمناطق التابعة لفرع الرمل، وذلك لسرعة الانتهاء من تغيير العدادات العمومية المتوقفة والعاطلة، يأتي ذلك حرصا من الشركة على محاسبة العملاء على القراءات الفعلية الخاصة بهم .

 

كما قام  فريق عمل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية ، من الإدارة العامة لمعامل محطات المعالجة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية من عمل مسح بيئي لمصرف العميا وتم أخذ عينات من السيب النهائى لمحطات معالجة المعمورة وتوسعاتها، وذلك لمتابعة جودة مياه الصرف الصحي المنتجة من محطات المعالجة، برفع عينات المياه وتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الدولية، ضمن الخطة الدورية لقطاع الجودة والمعامل لمتابعة جودة مخرجات محطات المعالجة .

 

خدمات مياه الاسكندرية
خدمات مياه الاسكندرية

 


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