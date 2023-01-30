غلق مركزي تجميل وعلاج طبيعي فى إطسا بالفيوم لإدارتهما دون ترخيص

الفيوم رباب الجالي

أعلنت محافظة الفيوم عن غلق مركز تجميل، وآخر للعلاج الطبيعي، بمركز إطسا، لإدارتهما دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن حملة مشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة برئاسة الدكتور رامي منير صبحي مدير الإدارة، وإدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، قد قامت بالمرور الميداني على عدد من المنشآت الصحية والمراكز الطبية المتخصصة بمركز اطسا، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمراجعة المستمرة للاشتراطات الصحية بجميع المستشفيات والمراكز الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف، أن الحملة قد رصدت مركز للتجميل يدار دون ترخيص بقرية منية الحيط التابعة لمركز اطسا، وتم ضبط كميات كبيرة من الأدوية بالمركز، وإرسالها إلى هيئة الدواء المصرية فرع الفيوم، لإعداد تقرير رسمي بنتيجة الفحص للعرض على النيابة العامة، موضحاً أن تقرير هيئة الدواء المصرية أفاد بوجود أدوية ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها داخل البلاد ومجهولة المصدر، وأدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

وكشف معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الحملة قد رصدت أيضاً مركز علاج طبيعي يدار دون ترخيص بمدينة اطسا، كما تلاحظ وجود نفايات طبية خطرة داخل سلال المهملات، ويتم التخلص منها بإلقائها بالشارع، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، كما تلاحظ وجود أجهزة تخص مراكز العلاج الطبيعي لا يجوز استخدامها إلا تحت إشراف دكتور علاج طبيعي حاصل على ترخيص بمزاولة المهنة، وكذلك عدم توفير اشتراطات السلامة والجودة، وعدم الإعلان عن أسعار الخدمات المقدمة بالمنشأة.

وأضاف، أنه بالعرض على محافظ الفيوم، وجه بغلق المركزين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتم بالفعل تنفيذ قراري غلق إداري للمركزين، لافتاً إلى توجيهات المحافظ باستمرار الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.