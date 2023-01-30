ضبط 7 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الكابلات النحاسية فى قصر النيل

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 7 ضبط عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الاجرامى في سرقة الكابلات النحاسية، لبيعها لعملائهم بقصد تحقيق أرباحخ غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة قصر النيل، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط ( 7 أشخاص وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار) وذلك حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم يعمل عليها كسائق ومُحمل عليها (عدد 58 كبل نحاسي وزنوا حوالى 1,200 طن – وبعض الأدوات المستخدمة فى سحب وقطع الكابلات) .

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقروا بسرقة الكابلات المضبوطة من أماكن تواجدها بدائرة القسم بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأنهم كانوا يقومون بنقل المسروقات تمهيداً لبيعها لأحد تجار الخردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .