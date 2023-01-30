"شباب بتحب مصر" تطلق خريطة لمنظمات المجتمع المدني العاملة على تنظيف النيل

أعلنت " مؤسسة شباب بتحب مصر "، وهي منظمة بيئية رائدة، إطلاق خريطتها المبتكرة لمنظمات المجتمع المدني العاملة على نهر النيل، وهى الخريطة الأولى من نوعها وتهدف إلى تسهيل الاتصال وتوافر البيانات بين المنظمات العاملة في مجال التنظيف ومبادرات العمل المناخي الأخرى.

وأوضحت المؤسسة، أنه تم تصميم الخريطة لتوفير وصول سهل لجميع المنظمات الشريكة ، وبالتالي تعزيز تكامل أكبر في جهود العمل المناخي، واتبعت "شباب بتحب مصر" نهجًا استباقيًا من خلال تمكين شركائها من المشاركة في عملية التنظيف من خلال توفير المعدات الأساسية والتدريب والدعم.

وقال أحمد فتحي إن مؤسسة شباب بتحب مصر نؤمن بأهمية الاتصال وتوافر البيانات، ولهذا السبب عملنا على رسم خريطة لجميع المنظمات الشريكة التي تعمل على تنظيف نهر النيل وأنشطة العمل المناخي الأخرى"، متابعا "سيسمح هذا بتعاون أكثر كفاءة وفعالية في معالجة القضية الملحة لتغير المناخ."

وأضاف:" اتخذت YLE أيضًا خطوات لضمان استدامة عمليات التنظيف من خلال توفير المعدات والتدريب للمنظمات المشاركة، ولن يتم إرجاع المعدات ، مما يسمح باستخدامها في الحملات المستقبلية، متابعا يوضح هذا النهج التزام مؤسستنا بتمكين شركائها وتعزيز الحلول طويلة الأجل للتحديات البيئية.

وتابع: نحن فخورون بإطلاق هذه الخريطة الرائدة ، والتي ستساعد في الجمع بين المنظمات التي تعمل من أجل تحقيق هدف مشترك"، "من خلال توفير الموارد والدعم اللازمين ، نحن على ثقة من أنه يمكننا إحداث تأثير حقيقي في مكافحة تغير المناخ."