سقوط مسجل خطر بحوزته أختام مزورة بالقاهرة

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وبحوزته (خاتم شعار الجمهورية – خاتم بصمته فرمة إمضاء – مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأختام المضبوطة بقصد استخدامها فى إصدار تأشيرات سفر مقلدة، بالاشتراك مع (عامل بمطبعة، مقيم بمحافظة القليوبية)، أمكن ضبطه وبحوزته (جهاز كمبيوتر، ماكينة حفر ليزر، هاتف محمول)، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.