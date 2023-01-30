اليوم السابع
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سقوط أمطار فى ورسعيد وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. صور

الإثنين، 30 يناير 2023 04:53 م
سقوط أمطار فى ورسعيد وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. صور جانب من الأمطار ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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تشهد محافظة بورسعيد، سقوط غزير للأمطار، والتي سقطت منذ قليل، على كافة أحياء المحافظة، وتكاثرت السحب المنخفضة، وانخفصت درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

 

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غداً الثلاثاء، ستكون الأجواء شتوية، مع انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس .

 

وقالت، إنه من المتوقع غداً سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، قد تغزر أحياناً علي مناطق من الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ.

 

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن سقوط الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة .

 

وأشارت إلى أنه من المتوقع وجود اضطراب في الملاحة البحرية ليلاً علي البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4.5 متر.

 

آثار الشتاء في شوارع بورسعيد
آثار الشتاء في شوارع بورسعيد

 

الشتاء في حي العرب
الشتاء في حي العرب

 

الشتاء في شوارع محافظة بورسعيد
الشتاء في شوارع محافظة بورسعيد

 

جانب من الشتاء ببورسعيد
جانب من الشتاء ببورسعيد

 

شوارع بورسعيد اليوم
شوارع بورسعيد اليوم

 

 


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