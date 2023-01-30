رياضة كفر الشيخ تعلن تفاصيل انتقاء لاعبي كرة اليد بالمشروع القومي للموهبة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة، فتحت باب التقدم لاختبارات انتقاء دفعة جديدة للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، للعمالقة والموهوبين فى "كرة اليد" للمرحلة السنية المطلوبة من مواليد 2010/2008 بالمحافظات الآتية " الإسماعيلية - السويس - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – الاسكندرية - الشرقية - الدقهلية – أسيوط - المنيا – القاهرة – شمال سيناء – أسوان - الفيوم – بنى سويف - سوهاج - قنا - بورسعيد " بإجمالى عدد 20 محافظة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه يتم اختيار المتقدمين الذين ينطبق عليهم المواصفات التالية : أن يكون المتقدم من مواليد 2008 على ألا يقل طول المتقدم عن 184 سم، للاعب ذو الذراع الأيمن أو اللاعب ذو الذراع الأيسر ألا يقل عن 181 سم، أما عن المتقدمين من مواليد 2010 ألا يقل طول المتقدم عن 177 سم للاعب ذو الذراع الأيمن أو ذو الذراع الأيسر ولا يقل عن 173 سم وأضاف أنه يتم استقبال طلبات الالتحاق باختبارات انتقاء لاعبين جدد بلعبة كرة اليد وفق الشروط المعلنة حتى 14 فبراير.