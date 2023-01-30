رفع 300 طن مخلفات مبانى على جانبى الطريق وتحسين مداخل مدينة بنها بالقليوبية

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير وتجميل ورفع تراكمات الأتربة بمداخل ومخارج مدينة بنها من جهة كفر الجزار ومدخل بنها القبلي وكذلك نفق الشموت، يرافقه محمد عبد الحميد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتوجيهات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بشأن ضرورة العمل الجاد من قبل الأجهزة التنفيذية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة القطاعات وفي مقدمتها خدمات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ومتابعة تنفيذ المشروعات.

ووجه المحافظ، برفع تراكمات الأتربة والرتش بجانبي الطريق بالإضافة إلي زراعة وتجميل المدخل كما وجه بدهان البلدورات وعمل صيانة لأعمدة الإنارة، وأسفرت الحملة عن رفع 300 طن تراكمات ورتش مبانى وتم دفنها بمدفن العبور.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، برفع تراكمات الرتش على الطريق الزراعي وبالأخص بمنطقة بجوار كوبري الشموت، وشدد على ضرورة النهوض بقطاع النظافة وإزالة الإشغالات وتراكمات القمامة بالشوارع ومراعاة المظهر الحضاري والجمالي بها، كما وجه أيضا باستمرار رفع التراكمات حتي يتم الانتهاء منها.

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة لتجميل وتشجير مداخل المدن ورفع كفاءة شوارع العاصمة لإعادة الرونق والشكل الحضاري للمحافظة والحفاظ علي الصحة العامة، مؤكدا أن تنفيذ الحملات مستمر يوميا بجميع المراكز والمدن والأحياء، كما شدد على استمرارها مشيرا إلى متابعته شخصيا لأعمال هذه الحملات.

وجدير بالذكر أنه سبق وأن كلف محافظ القليوبية، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتنفيذ هذه الحملات فى نطاقهم، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الخطة المتكاملة التي يتم تنفيذها بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بأنحاء المحافظة وذلك بهدف تحقيق رضا المواطنين وتوفير بيئة نظيفة لمواطني القليوبية.



أعمال رفع تراكمات القمامة والرتش



اعمال رفع تراكمات القمامة



تدوير مداخل بنها



تراكمات الرتش ومخلفات المباني



جانب من الجولة



خلال الحملة