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رئيس تونس: ضعف الإقبال على التصويت يعكس غياب الثقة فى البرلمان

الإثنين، 30 يناير 2023 11:20 م
رئيس تونس: ضعف الإقبال على التصويت يعكس غياب الثقة فى البرلمان قيس سعيد
كتب أحمد عرفة

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قال قيس سعيد، رئيس تونس، إن ضعف الإقبال على التصويت يعكس غياب الثقة في البرلمان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف رئيس تونس: 90% لم يشاركوا في التصويت بالانتخابات.

وفى وقت سابق بحث الرئيس التونسى قيس سعيّد، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان الاستعدادات لتنظيم الدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وضرورة حياد الإدارة حيادا كاملا.

وتطرق الاجتماع - لجملة من الموضوعات تتعلق بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم إنجازها، كمشروع توليد الطاقة بالرياح .

 

وتناول الاجتماع، دراسة مشروع المندمج الهيدروميكانيكي مع إنشاء مركز لتحلية المياه، وخط الأنبوب لنقل الكهرباء بين تونس وإيطاليا الذي يبلغ طوله 240 كيلومترا ويربط بين مدينة الهوارية بولاية نابل وجزيرة صقلية بتكلفة قدرها 307 ملايين يورو حصلت عليها تونس في شكل منحة.

 

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المشروعات الأخرى كمشروع الامتياز للطاقات المتجددة بالجنوب التونسي، ومشروع الطريق الرابط بين قابس ورأس جدير الذي سيتم افتتاحه في المدة القليلة القادمة.

 

وحول المشروعات التي تقدم بها الشباب في كافة المناطق، أكد الرئيس التونسي ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعطل تلك المشروعات، مشيرا إلي أن القانون يجب أن يكون معبّرا عن الإرادة العامة وألا يكون عقبة أمامها، وإذا كانت هناك تشريعات تقف حائلا أمام إنجازات مشروعات الشباب فيجب تنقيحها أو استبدالها.

 

 


قيس سعيد

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