وألقى جاكوب ريس-موج، النائب عن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، دعمه خلف جونسون، قائلا إنه "شخصية كبيرة لدرجة أنه سيسيطر على أي حكومة،" بحسب صحيفة "اكسبريس".



وقال ريس-موج: "أعتقد أنه كان من الخطأ إقالة بوريس جونسون، الذي كان زعيما ممتازا لحزب المحافظين، وهو أكبر شخصية في الحياة السياسية البريطانية، حتى خارج المنصب."



وأضاف: "يتمتع (جونسون) بشعبية غير عادية، فالناس يوقفون سياراتهم للخروج والتحدث معه وإيقاف سياراتهم وما إلى ذلك، وهو ما لا يفعلونه عمومًا للسياسيين."



وحول المنصب، قال ريس-موج: "أعتقد أنه من الصعب للغاية إعادة بوريس جونسون إلى دور ثانوي لأنه شخصية كبيرة لدرجة أنه سيسيطر على أي وزارة. لكن لديه كل السمات الصحيحة لرئيس الحزب."



واختتم تصريحاته قائلاً: "إنه يتمتع بشخصية كاريزمية. أعتقد أن هذا النوع من الشخصية سيكون جيدًا جدًا لرئاسة الحزب."



وكان قد تم إقالة الزهاوي يوم الأحد من قبل سوناك بسبب "انتهاك خطير" للقانون الوزاري.