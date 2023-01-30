اليوم السابع
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الإثنين، 30 يناير 2023 03:58 م
أكرم القصاص
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خارجية روسيا: زيارة رئيس الصين لموسكو ستكون الحدث الرئيسي بعلاقات الدولتين بعام 2023

الإثنين، 30 يناير 2023 03:03 م
خارجية روسيا: زيارة رئيس الصين لموسكو ستكون الحدث الرئيسي بعلاقات الدولتين بعام 2023 الرئيس الصينى شى جين بينج
أ.ش.أ

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وصفت وزارة الخارجية الروسية زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى روسيا هذا العام بأنها ستصبح الحدث المركزي في العلاقات بين موسكو وبكين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم الاثنين، "سيصبح من الممكن في العام الجاري بفضل الجهود المشتركة لروسيا والصين، زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين ودفعها إلى الأمام".

وأضافت " كما هو معروف دعا الرئيس الروسي فلادمير بوتين نظيره الصيني شي جين بينج للقيام بزيارة إلى روسيا الاتحادية في الربيع المقبل"، وتابعت "نحن ندرك وننطلق من أن هذا سيصبح الحدث الرئيسي في العلاقات الثنائية في عام 2023 ".

 


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