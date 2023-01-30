توقيع بروتكول بين جامعتى دمياط والأمريكية فى مجال التدريب والتأهيل

دمياط معتز الشربينى

انعقد اليوم الإثنين بقاعة مجلس جامعة دمياط بمبنى الإدارة العامة، مجلس جامعة دمياط بجلسته رقم 189 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وتولى أمانة سر الجلسة الدكتور خالد الزهيري أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة بالعام الميلادي الجديد، كما وجه التهنئة بمناسبة العيد السنوي للجامعة بمناسبة الانتقال لمبنى الإدارة العامة والنقل لمقر مستقر، كما تمنى التوفيق المتقدمين للترشح لمنصب رئيس الجامعة ومنهم 8 من أعضاء مجلس الجامعة من إجمالي 14 مرشحا، ثم التقط سيادته صوره تذكارية معهم.

ثم اتخذ المجلس عدة قرارات ومنها:

الموافقة على إقامة مؤتمر كلية التربية الرياضية تحت عنوان "الابتكار في المجال الرياضي بين الواقع والمأمول رؤية مصر 2030"، كما وجه مجلس الجامعة الشكر لأعضاء اللجنة الداخلية المشكلة لمتابعة اختبارات القدرات بالجامعة للعام الجامعي 2022/2023 وذلك لما بذلوه من جهد .

كما تمت الموافقة على اجتماع فريق إدارة الجوائز الداخلية بجامعة دمياط وإحاطة المجلس علماً، الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة دمياط وجامعة حلوان لتعزيز التعاون بين الجامعتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

والموافقة على إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة دمياط، وتوقيع بروتكول تعاون بين جامعة دمياط والجامعة الأمريكية في مجال التدريب والتأهيل والإعداد لسوق العمل.

ومنح عدد ( 15 ) درجة ماجستير، تعين عدد ( 1) بوظيفة مدرس، منح اللقب العلمي لعدد (2 ) بوظيفة أستاذ مساعد، منح عدد ( 6 ) درجة دكتوراه.