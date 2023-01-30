تعليم الجيزة: من يحجب نتيجة أى طالب لعدم سداد المصروفات يعرض نفسه للمساءلة

كتبت - مرام محمد

أصدر أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات بعدم حجب نتيجة أى طالب بسبب عدم سداد المصروفات المدرسية، استجابة سريعة لراحة أولياء الأمور، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد مدير المديرية، في تعليماته للإدارات التعليمية على عدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية؛ للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية وحرصا على مصلحة الطلاب، مشيرا أن من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة.

وبدأت مدارس الجيزة الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2022-2023 لطلاب صفوف النقل، حيث أعلنت المدارس يوم أمس الأحد نتائج طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، كما أعلنت اليوم عن نتائج الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للمراحل المختلفة، حرصت على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة، على أن تعلن فى مكان واضح وتتاح لجميع أولياء الأمور، وذلك على النحو الآتي:

-الأحد 29 يناير: إعلان نتيجة الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادى

-الإثنين 30 يناير: إعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادى

-الثلاثاء 31 يناير: إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائى

-الأحد 5 فبراير: إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى

-الإثنين 6 فبراير: إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوى

جدير بالذكر، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المديريات التعليمية، وجه بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، وذلك في ضوء الإجراءات المنظمة التي تضمنها الكتاب الدوري رقم (6) الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأولياء الأمور.