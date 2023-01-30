ترؤس البابا تواضروس لقداس عيد الغطاس بغلاف مجلة الكرازة المرقسية

كتب: محمد الأحمدى

تصدرت صورة الغلاف الجديد من مجلة الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال صلاة لقان وقداس عيد الغطاس بالمقر البابوى فى بيت الكرمة بكينج مريوط.

وجاءت أبرز مقالات المجلة " مختارات حلو الكلام" فى الافتتاحية، و"عيد عُرس قانا الجليل" للأنبا باخوميوس، و"بعض الشروط الجسدية للصلاة المستجابة" للأنبا متاؤس، "وأيقونة عيد الظهور الإلهى (الإبيفانيا) للأنبا مارتيروس.

ويذخر عدد مجلة الكرازة أيضا بالعديد من المقالات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العزاء لنيافة الأنبا أجابيوس مطران إيبارشية ديرمواس ودلجا، وللآباء كهنةالإيبارشية، في وفاة الأب القس أنطونيوس حنا، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته وأسرته المباركة.

وذكر المكتب الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكاهن القس أنطونيوس حنا كاهن دير السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بدلجا، التابع لإيبارشيةديرمواس ودلجا، عن عمر قارب 77 سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي 39 سنة، حيث ولد الأب المتنيح يوم 21 مارس 1946 ورسم كاهنًا يوم 6 مايو1984.

وأقيمت صلوات تجنيزه في كنيسته بحضور عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.

وفى سياق متصل، أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القمص جرجس نجيب كاهن كنيسة الشهيد أبو سيفين بالمهندسين، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركةالمتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القمص جرجس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثالث من شهر طوبة، موضوع إنجيله وهو شهادة يوحنا المعمدان (صديق العريس)للسيدالمسيح (العريس)، في إنجيل يوحنا والأصحاح الثالث.