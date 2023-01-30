تجديد حبس عاطل و3 سيدات 15 يوما لاحتجازهم 3 أشخاص فى شقة بحدائق أكتوبر

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بأكتوبر حبس عاطل و3 سيدات 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باحتجاز 3 أشخاص داخل شقة بحدائق أكتوبر .

قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس عاطل و3 سيدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باحتجاز 3 أشخاص داخل شقة مستأجرة بحدائق أكتوبر بسبب خلافات مالية بينهم، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على عاطل و3 سيدات، لاتهامهم باحتجاز 3 أشخاص داخل شقة مستأجرة بحدائق أكتوبر، انتقاما من صديقهم، بسبب خلافات مالية متعلقة بقيمة مواد مخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تعرض 3 أشخاص للاحتجاز داخل شقة سكنية في حدائق أكتوبر، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم مداهمة الشقة، وضبط عاطل و3 سيدات، وبصحبتهم 3 أشخاص محتجزين بالشقة.

بإجراء التحريات تبين أن المتهمين استدرجوا المجني عليهم، انتقاما من صديقهم، بسبب خلافات مالية متعلقة بقيمة مواد مخدرة، واحتجزوهم لإجبار صديقهم على سداد المبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.