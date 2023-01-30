اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 يناير 2023 05:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

برلمانى أوغندى عن التعاون المثمر مع مصر: امتداد لارتباطنا بنهر النيل

الإثنين، 30 يناير 2023 05:03 م
برلمانى أوغندى عن التعاون المثمر مع مصر: امتداد لارتباطنا بنهر النيل الرئيس الأوغندى يوويرى موسيفينى
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد رئيس وفد أوغندا بمؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقد حاليا بالجزائر، حسن محمود، عضو البرلمان الأوغندى، بالعلاقة التى تجمع بلاده بمصر، موضحا أنها شهدت طفرة كبيرة فى التعاون خلال السنوات الماضية.

 

وأوضح محمود، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعاون بين البلدين على المستوى الرسمى انعكاسا لحالة من الوحدة بين الشعبين اللذين يتشاركان فى نهر النيل.

 

واعتبر محمود أن توقيت المؤتمر الذى تنظمه الجزائر مثالي، فى ظل أزمات عميقة يشهدها العالم، ناهيك عن تحديات أخرى تواجهها الدول الإسلامية، وعلى رأسها ظاهرة الاسلاموفوبيا التى شهدت تزايدا ملموسا فى عدة مدن أوروبية فى الأسابيع الماضية.

 

وأشاد بالتنظيم الجيد لدولة الجزائر، مشددا على الحاجة الملحة لتحقيق اقصى درجات التكامل الاقتصادى لمجابهة التداعيات المترتبة على الازمات الحالية، وخاصة فيما يتعلق بالغذاء والطاقة.


مصر

منظمة التعاون الاسلامي

اوغندا

نهر النيل

البرلمان الأوغندى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة