برلمانى أوغندى عن التعاون المثمر مع مصر: امتداد لارتباطنا بنهر النيل

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

أشاد رئيس وفد أوغندا بمؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقد حاليا بالجزائر، حسن محمود، عضو البرلمان الأوغندى، بالعلاقة التى تجمع بلاده بمصر، موضحا أنها شهدت طفرة كبيرة فى التعاون خلال السنوات الماضية.

وأوضح محمود، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعاون بين البلدين على المستوى الرسمى انعكاسا لحالة من الوحدة بين الشعبين اللذين يتشاركان فى نهر النيل.

واعتبر محمود أن توقيت المؤتمر الذى تنظمه الجزائر مثالي، فى ظل أزمات عميقة يشهدها العالم، ناهيك عن تحديات أخرى تواجهها الدول الإسلامية، وعلى رأسها ظاهرة الاسلاموفوبيا التى شهدت تزايدا ملموسا فى عدة مدن أوروبية فى الأسابيع الماضية.

وأشاد بالتنظيم الجيد لدولة الجزائر، مشددا على الحاجة الملحة لتحقيق اقصى درجات التكامل الاقتصادى لمجابهة التداعيات المترتبة على الازمات الحالية، وخاصة فيما يتعلق بالغذاء والطاقة.