الكهرباء تدرس إتاحة صور العداد للمواطنين على المنصة الإليكترونية

تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر إمكانية إتاحة خدمة مراجعة صور العداد الخاصة بالمشترك على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإليكترونية ضمن الخدمات التى تقدمها المنصة ليتمكن المواطن من التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك اليكترونيا بدلا من الذهاب و تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن صور عدادات الكهرباء يتم التقاطها بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء و متابعة العدادات مسبوقة الدفع متاحة لجميع المواطنين بجميع شركات توزيع الكهرباء و يمكن اﻹطلاع عليها للتأكد من صحة فاتورة اﻻستهﻻك الخاصة بهم فى حالة وجود أى شك فى قيمتها، كاشفاً أنه من حق كل مشترك الاطلاع على صورة للعداد للتأكد من صحة الفاتورة عن طريق تقديم شكوى بشركة توزيع الكهرباء التابع لها.

وأضاف المصدر ،فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس حاليا إتاحة صور العداد الخاصة بالمشترك على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونيه خاصة و أن شركات توزيع الكهرباء تحتفظ بصور العدادات التى ترسلها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات وذلك لمدة 3 أشهر سابقين، لافتا إلى أن تصوير العداد بواسطة شركة شعاع مكن قطاع الكهرباء من القضاء بنسة كبيرة تجعلها شبه منعدمة.

وأشار المصدر إلى أن تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، والذى يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بدون تدخل اى عنصر بشرى مع اتباع مراحل مراجعة الفاتورة قبل إصدارها بدقة وراء اختفاء مشاكل فواتير اﻻستهلاك.