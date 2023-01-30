الصحة: العيادات المتنقلة متواجدة بكل أنحاء الجمهورية للكشف والعلاج بالمجان

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن العيادات المتنقلة متواجدة بكل أنحاء الجمهورية للكشف المبكر والعلاج بالمجان وذلك على الأمراض المزمنة (الضغط - السكر - الاعتلال الكلوي ).

وأضافت الوزارة، أنها مستمرة فى إطلاق القوافل الطبية المجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة.

وأوضحت، أن إطلاق القوافل الطبية مستمرة من اليوم وحتى يوم 16 توفمبر الجارى بمحافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة، والحفاظ على صحة الأم والطفل بالإضافة إلى رفع الوعى الصحى للأسرة المصرية.

وكشفت وزارة الصحة، أنه يتم إقامة معارض لنوادى المرأة أثناء الحملة لتنمية قدراتهن الذاتية، وإكسابهن المزيد من الخبرات بالإضافة إلى إقامة معارض للمشغولات اليدوية، والمصنوعات الجلدية، وأعمال الخياطة والتريكو التى تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادى المرأة.