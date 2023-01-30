الجيزة: رفع 450 حالة إشغال فى حملة مكبرة بأبو النمرس

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال مدينة أبو النمرس، اليوم الإثنين، حملة إشغالات مكبرة على المخازن والمنشآت المخالفة بالمريوطية، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة والتأكد من متوافر اشتراطات الحماية المدنية، حفاظا على السلامه العامة.

وأسفرت الحملة تحت غطاء أمني من شرطة المرافق، عن ضبط 450 حالة إشغال وغلق وتشميع منشأة ومخزن أخشاب لعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية بشبرامنت مع رفع جميع التعديات ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس، ومتابعة هاني فؤاد نائب القطاع.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.