وقال مسئولون أمنيون، بحسب ما ذكرته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم، إن الانفجار نتج عن هجوم انتحاري كان يقف مُنفذه في الصف الأمامي للصلاة.. وتسبب الانفجار في انهيار سقف المسجد.

وأكد المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينج بمدينة بيشاور فى باكستان، محمد عاصم، نقل حوالي 60 مصابًا لتلقي العلاج، لافتا إلى أن الجرحى من بينهم ضباط في الشرطة وبعضهم في حالة حرجة، وأنه يتم نقل المزيد من المصابين إلى المستشفى.

وفي أعقاب التفجير، أعلنت إدارة الصحة بالمقاطعة حالة الطوارئ في منطقة بيشاور وطلبت من جميع العاملين الطبيين البقاء في الخدمة.

وقامت وكالات إنفاذ القانون بتطويق موقع الهجوم وبدأت تحقيقًا أوليًا.