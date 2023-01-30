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ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة 1% بعد مرور 5 دقائق من بدء جلسة التداول

الإثنين، 30 يناير 2023 10:11 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة 1% بعد مرور 5 دقائق من بدء جلسة التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 17585 نقطة في أول 5 دقائق من بدء جلسة التداول، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 2999 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 20929 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 7262 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 3062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4614 نقطة.

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