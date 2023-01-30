اخبار 24 ساعة.. الإفراج عن 135 ألف طن أعلاف "الذرة وفول الصويا"

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التموين: حملات تفتيش فورية على المناطق المبلغ عنها ومصادرة المنتجات المغشوشة
ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد بنسبة 76.8%.. بعد قليل
وزير التعليم: ننسيق مع المؤسسات الصحفية القومية للاستفادة من إمكانياتها
الزراعة: الإفراج عن 135 ألف طن أعلاف "الذرة وفول الصويا" بـ91 مليون دولار
الأوقاف: 50 عالمًا يحيون الدروس والندوات وملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين فى رمضان
المحرصاوى: وثيقة الأخوة الإنسانية نتاج إخلاص الشخصيتين الدينيتين العظيمتين بالعالم
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