إقامة 6 معارض "أهلا رمضان" بقرى مركز مغاغة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، عن إقامة 6 معارض "أهلا رمضان" بالمركز والقرى التابعة له، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في إقامة المعارض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، بالأسعار التي تتناسب مع جميع فئات المواطنين.

من جانبه، تفقد الدكتور محمد حلمي رئيس المركز، عدداً من المعارض المقامة على مستوى المركز والقرى التابعة له وذلك للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة ما بين 25 % إلى 30 %، مشيراً إلى أن المعارض تشمل جميع القري التابعة للمركز، منها إقامة معرضين بزمام المركز، وإقامة معرض بزمام كل قرية من القري التابعة للمركز، للتسهيل على المواطنين من مختلف الفئات لشراء كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.