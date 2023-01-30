اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 09:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

إخلاء كوبرى مشاة ناهيا من الباعة الجائلين وغلق 5 مقاه مخالفة فى حملة ببولاق

الإثنين، 30 يناير 2023 10:01 م
إخلاء كوبرى مشاة ناهيا من الباعة الجائلين وغلق 5 مقاه مخالفة فى حملة ببولاق إخلاء كوبرى المشاه
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت محافظة الجيزة من خلال أحياء بولاق الدكرور والدقي، حملات مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.

 

وأسفرت الحملات عن رفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشوارع ترعة عبدالعال 2 والعشرين حتى محور صفط اللبن ومنطقه ناهيا وكوبري مشاة ناهيا، بالإضافة إلى غلق 5 مقاهي مخالفة، استجابة لشكاوى المواطنين، وإخلاء كوبري ناهيا من الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، مع المتابعة الدورية لضمان عدم عودة التعديات والإشغالات.

 

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

 

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جدير بالذكر أن محافطة الجيزة شنت من خلال مدينة أبو النمرس، اليوم الإثنين، حملة إشغالات مكبرة على المخازن والمنشآت المخالفة بالمريوطية، أسفرت عن ضبط 450 حالة إشغال وغلق وتشميع منشأة ومخزن أخشاب لعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية بشبرامنت مع رفع جميع التعديات ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إخلاء الكوبرى
إخلاء الكوبرى

 

الكوبرى
الكوبرى

 


حملة اشغالات

اشغالات

حملة اشغالات في الجيزة

بولاق الدكرور

الجيزة

الدقي

كوبري مشاة ناهيا

اشغالات الباعة الجائلين



الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة ويقود حملة إشغالات بالخصوص وشبرا الخيمة

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 08:55 م

إزالة تعديات المطاعم فى حملة إشغالات مكبرة بإمبابة.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 10:31 ص

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء الكباري وتطوير الطرق ويقود حملة إشغالات..صور

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:43 م

تسليم 134 كيلو فواكه لدار أيتام صادرتها حملة إشغالات في بورسعيد

السبت، 03 سبتمبر 2022 12:22 م

محافظ المنوفية يفحص شكاوى المواطنين ويوجه رئيس حى غرب بشن حملة إشغالات

الأحد، 21 أغسطس 2022 12:27 م

حملة إشغالات ونظافة مكبرة بحى أول المحلة.. صور

السبت، 30 يوليو 2022 02:26 ص

تحرير 60 محضرا وتنفيذ 47 إزالة فى حملات إشغالات بشوارع الأقصر.. صور

الجمعة، 10 يونيو 2022 12:12 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة