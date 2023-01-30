إخلاء كوبرى مشاة ناهيا من الباعة الجائلين وغلق 5 مقاه مخالفة فى حملة ببولاق

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال أحياء بولاق الدكرور والدقي، حملات مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملات عن رفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشوارع ترعة عبدالعال 2 والعشرين حتى محور صفط اللبن ومنطقه ناهيا وكوبري مشاة ناهيا، بالإضافة إلى غلق 5 مقاهي مخالفة، استجابة لشكاوى المواطنين، وإخلاء كوبري ناهيا من الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، مع المتابعة الدورية لضمان عدم عودة التعديات والإشغالات.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن محافطة الجيزة شنت من خلال مدينة أبو النمرس، اليوم الإثنين، حملة إشغالات مكبرة على المخازن والمنشآت المخالفة بالمريوطية، أسفرت عن ضبط 450 حالة إشغال وغلق وتشميع منشأة ومخزن أخشاب لعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية بشبرامنت مع رفع جميع التعديات ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



إخلاء الكوبرى