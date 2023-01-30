اليوم السابع
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أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم.. استقرار ملحوظ لكافة المنتجات

الإثنين، 30 يناير 2023 07:00 ص
أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم.. استقرار ملحوظ لكافة المنتجات خضار - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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تواصل أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم، استقرار أغلب الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 2.75 إلى 5 جنيهات، والبطاطس 3.5 إلى 4.5 جنيه، والبصل 5 إلى 6.75 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 6 إلى 8 جنيهات، في حين تشهد الاسواق توافر معروض ضخم وقوي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضراوات، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة.
 
وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5.5 جنيه، والفاصوليا 6 إلى 8.5 جنيه، والباذنجان البلدي 4.5 إلى 6.5 جنيه، والباذنجان الرومى 2 إلى 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 4.5 و7.5 جنيه، والفلفل الرومى 7 إلى 10 جنيهات، والفلفل الصوب 7 إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان 14 إلى 24 جنيها.
 
وفى سوق الجملة تسجل سعر الملوخية الخضراء 6 إلى 8 جنيهات، وبلغ الخيار 4 إلى 7 جنيهات للصوب، والخيار البلدى 4.5 إلى 7.5 جنيه، والبامية 16 إلى 20 جنيها، والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات.
 
وبلغ سعر الثوم 7 إلى 11 جنيها، واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه، والبنجر 2 إلى 4 جنيهات، والخس 6 إلى 10 جنيهات، والكابوتشي 5 إلى 8 جنيهات، والكرنب 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقرنبيط 3 إلى 4 جنيهات.
 
 

 


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