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أخبار 24 ساعة.. الإفراج عن 135 ألف طن أعلاف "الذرة وفول الصويا"

الإثنين، 30 يناير 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الإفراج عن 135 ألف طن أعلاف "الذرة وفول الصويا" السيد القصير وزير الزراعة
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 

التموين: حملات تفتيش فورية على المناطق المبلغ عنها ومصادرة المنتجات المغشوشة

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد بنسبة 76.8%.. بعد قليل

الأوقاف: 50 عالمًا يحيون الدروس والندوات وملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين فى رمضان

 


وزارة الزراعة

الافراج عن منتجات الاعلاف

فول الصويا

اخبار مصر



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