أخبار 24 ساعة.. الإفراج عن 135 ألف طن أعلاف "الذرة وفول الصويا"

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التموين: حملات تفتيش فورية على المناطق المبلغ عنها ومصادرة المنتجات المغشوشة

الأوقاف: 50 عالمًا يحيون الدروس والندوات وملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الحسين فى رمضان