أخبار مصر.. انخفاض بالحرارة وأمطار فى بعض المناطق واضطراب الملاحة ليلا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك نشاط للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الفريق أسامة ربيع: 45.6% زيادة فى حجم إيرادات قناة السويس عن العام الماضى

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن القناة ركيزة أساسية للأمن القومي المصري عبر العصور، كاشفا عن ارتفاع حجم الإيرادات في يناير 2023 إلي 717 مليون دولار مقابل 492.3 مليون دولار العام السابق بزيادة قدرها 45.6%، رغم كافة التحديات العالمية.

انخفاض بالحرارة وأمطار فى بعض المناطق واضطراب الملاحة ليلا والصغرى 10 درجات غدا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك نشاط للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

البنك الأهلى: حصيلة الشهادات الجديدة 22.5%؜ و25%؜ بلغت 290 مليار جنيه

أعلن البنك الأهلي المصرى عن انتهاء طرح الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد 22.5%؜ و25%؜ بنهاية عمل يوم غد الثلاثاء، وإن رصيد هذا الوعاء الادخاري بلغ حوالي 290 مليار جنيه، تم تنفيذ ما يقارب 60%؜ من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت والأهلي موبيل ومركز الاتصال الهاتفية) والباقي من خلال فروع البنك بمختلف محافظات الجمهورية التي أسهمت في انضمام حوالي 75 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري منذ طرح الشهادة فى 4 يناير الجارى.

الداخلية تُعلن استمرار مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر رمضان 2023 تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واح د تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التى من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg). الأرصاد: انخفاض الحرارة غداً 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 18 درجة والصغرى 10 كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن تعرض البلاد بداية من غدا الثلاثاء لانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 4 درجات. وزير التموين: فتح 200 معرض أهلا رمضان بالمحافظات حتى الآن أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن المحافظات تواصل يومياً فتح أعداد من ‏معارض "أهلا رمضان"، وأن عدد ‏المعارض التى تم افتتاحها تخطى الـ200 معرض بكل ‏المحافظات، لافتا إلى وجود عدد كبير من الشوادر بالقرى ‏والنجوع، إضافة إلى الشوادر المقامة أمام الوحدات المحلية، ‏والتى تم إنشاؤها بالتعاون مع المحافظين.‏ الصحة: توفير 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر المعدل لمواجهة متحورات كورونا أكدت وزارة الصحة والسكان أن تطعيمات لقاح كورونا مهمة جدا خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أن اللقاحات متوفرة للأطفال بداية من عمر 12 عاما وحتى 18 عاما، وكذلك للكبار من سن 18 عاما وما فوق. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء بعد اعتمادها بنسبة نجاح 85.9% أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء رسميا اليوم نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية، بعد اعتماد دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لها بنسبة نجاح بلغت 85.9٪ من المتقدمين للامتحانات. القوى العاملة تعلن عن أكثر من 82 ألف فرصة عمل بإيطاليا.. التقديم فى مارس بشرى سارة تزفها وزارة القوى العاملة للراغبين في فرصة عمل بأسواق العمل الأوروبية، إذ كشفت "الوزارة" عن فرص عمل جديدة للمصريين الراغبين في السفر للعمل في إيطاليا، تشمل قطاعات النقل البري والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن، وذلك بعد صدور مرسوم من مجلس الوزراء الإيطالي، بشأن تدفق هجرة العمالة إلى إيطاليا من خارج دول الاتحاد الأوروبي "التي أبرمت إتفاقيات ثنائية مع إيطاليا في مجال هجرة العمالة والتي تبلغ نحو 32 دولة من بينها مصر"، لأسباب تتعلق بالعمل الموسمي وغير الموسمي، والعمل الحر. الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية يعزز صحة الجسم ويقلل الإصابة بمضاعفات خطيرة قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا الموسمية يعزز صحة الجسم ويقلل فرص الإصابة بالمضاعفات الخطرة وهو ما يتطلب الحرص على تلقية بشكل سنوى خاصة للفئات عالية الخطورة. التضامن: إطلاق 5 آلاف مشروع لأهالي سيناء بقيمة تتخطى 100 مليون جنيه قريبا شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فى فعاليات الاجتماع العام للمهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث، والذى عقد بدار التحرير للنشر بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة والأستاذ إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية وعبد النبى الشحات رئيس تحرير جريدة المساء ومحمد الدمرداش رئيس تحرير جريدة الكورة والملاعب وعيد حمدان رئيس اتحاد الهجن، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة جنوب سيناء. السعودية تطلق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين "جواً" إلكترونيا أطلقت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين "جوا" عبر المنصات الإلكترونية، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمامها، والسماح للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات السياحية. أسعار الذهب تنخفض لأدنى مستوى فى شهر.. وعيار 21 يسجل 1740 جنيها للجرام

تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين انخفاض بحوالي عشرة جنيهات لينزل الذهب قرب ادني مستوى له في شهر تقريبا، لتخسر الأسعار قرابة 110 جنيها للجرام منذ منتصف يناير 2023 وهبط الذهب الي 1740 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 1491 جنيها.

عيار 21 يسجل 1740 جنيها.

عيار 24 يسجل 1989 جنيها.

الجنيه ذهب يسجل 13920 جنيها.