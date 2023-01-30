أخبار مصر.. انخفاض بالحرارة وأمطار فى بعض المناطق واضطراب الملاحة ليلا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك نشاط للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..
الفريق أسامة ربيع: 45.6% زيادة فى حجم إيرادات قناة السويس عن العام الماضى
انخفاض بالحرارة وأمطار فى بعض المناطق واضطراب الملاحة ليلا والصغرى 10 درجات غدا
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك نشاط للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.
البنك الأهلى: حصيلة الشهادات الجديدة 22.5% و25% بلغت 290 مليار جنيه
الداخلية تُعلن استمرار مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر رمضان 2023
الأرصاد: انخفاض الحرارة غداً 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 18 درجة والصغرى 10
وزير التموين: فتح 200 معرض أهلا رمضان بالمحافظات حتى الآن
أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المحافظات تواصل يومياً فتح أعداد من معارض "أهلا رمضان"، وأن عدد المعارض التى تم افتتاحها تخطى الـ200 معرض بكل المحافظات، لافتا إلى وجود عدد كبير من الشوادر بالقرى والنجوع، إضافة إلى الشوادر المقامة أمام الوحدات المحلية، والتى تم إنشاؤها بالتعاون مع المحافظين.
الصحة: توفير 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر المعدل لمواجهة متحورات كورونا
أكدت وزارة الصحة والسكان أن تطعيمات لقاح كورونا مهمة جدا خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أن اللقاحات متوفرة للأطفال بداية من عمر 12 عاما وحتى 18 عاما، وكذلك للكبار من سن 18 عاما وما فوق.
اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء بعد اعتمادها بنسبة نجاح 85.9%
أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء رسميا اليوم نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية، بعد اعتماد دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لها بنسبة نجاح بلغت 85.9٪ من المتقدمين للامتحانات.
القوى العاملة تعلن عن أكثر من 82 ألف فرصة عمل بإيطاليا.. التقديم فى مارس
بشرى سارة تزفها وزارة القوى العاملة للراغبين في فرصة عمل بأسواق العمل الأوروبية، إذ كشفت "الوزارة" عن فرص عمل جديدة للمصريين الراغبين في السفر للعمل في إيطاليا، تشمل قطاعات النقل البري والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن، وذلك بعد صدور مرسوم من مجلس الوزراء الإيطالي، بشأن تدفق هجرة العمالة إلى إيطاليا من خارج دول الاتحاد الأوروبي "التي أبرمت إتفاقيات ثنائية مع إيطاليا في مجال هجرة العمالة والتي تبلغ نحو 32 دولة من بينها مصر"، لأسباب تتعلق بالعمل الموسمي وغير الموسمي، والعمل الحر.
الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية يعزز صحة الجسم ويقلل الإصابة بمضاعفات خطيرة
قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا الموسمية يعزز صحة الجسم ويقلل فرص الإصابة بالمضاعفات الخطرة وهو ما يتطلب الحرص على تلقية بشكل سنوى خاصة للفئات عالية الخطورة.
التضامن: إطلاق 5 آلاف مشروع لأهالي سيناء بقيمة تتخطى 100 مليون جنيه قريبا
شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فى فعاليات الاجتماع العام للمهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث، والذى عقد بدار التحرير للنشر بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة والأستاذ إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية وعبد النبى الشحات رئيس تحرير جريدة المساء ومحمد الدمرداش رئيس تحرير جريدة الكورة والملاعب وعيد حمدان رئيس اتحاد الهجن، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة جنوب سيناء.
السعودية تطلق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين "جواً" إلكترونيا
أسعار الذهب تنخفض لأدنى مستوى فى شهر.. وعيار 21 يسجل 1740 جنيها للجرام
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 يسجل 1491 جنيها.