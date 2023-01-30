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أخبار مصر.. انخفاض الحرارة غدا 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 18 درجة والصغرى 10

الإثنين، 30 يناير 2023 01:00 م
أخبار مصر.. انخفاض الحرارة غدا 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 18 درجة والصغرى 10 طقس - ارشيفية

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية، أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

 

الرئيس السيسي يستقبل "أنتوني بلينكن" وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بقصر الاتحادية، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
 

انطلاق جلسة المباحثات الثنائية بين الوزير سامح شكرى ونظيره الأمريكى

انطلقت منذ قليل جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الامريكي أنتونى بلينكن، في مقر وزارة الخارجية المصرية، وتتناول المباحثات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الاوضاع في الشرق الاوسط والوضع في منطقتي المشرق والمغرب العربي.

الداخلية تُعلن استمرار مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر رمضان 2023

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة  كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التى من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
 

الأرصاد: انخفاض الحرارة غداً 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 18 درجة والصغرى 10

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد بداية من غدا الثلاثاء لانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 4 درجات.
 

وزير التموين: فتح 200 معرض أهلا رمضان بالمحافظات حتى الآن

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن المحافظات تواصل يومياً فتح أعداد من ‏معارض "أهلا رمضان"، وأن عدد ‏المعارض التى تم افتتاحها تخطى الـ200 معرض بكل ‏المحافظات، لافتا إلى وجود عدد كبير من الشوادر بالقرى ‏والنجوع، إضافة إلى الشوادر المقامة أمام الوحدات المحلية، ‏والتى تم إنشاؤها بالتعاون مع المحافظين.‏

الصحة: توفير 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر المعدل لمواجهة متحورات كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان أن تطعيمات لقاح كورونا مهمة جدا خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أن اللقاحات متوفرة للأطفال بداية من عمر 12 عاما وحتى 18 عاما، وكذلك للكبار من سن 18 عاما وما فوق.

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء بعد اعتمادها بنسبة نجاح 85.9%

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء رسميا اليوم نتيجة الفصل الأول للشهادة الإعدادية، بعد اعتماد دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لها بنسبة نجاح بلغت 85.9٪ من المتقدمين للامتحانات.

القوى العاملة تعلن عن أكثر من 82 ألف فرصة عمل بإيطاليا.. التقديم فى مارس

بشرى سارة تزفها وزارة القوى العاملة للراغبين في فرصة عمل بأسواق العمل الأوروبية، إذ كشفت "الوزارة" عن فرص عمل جديدة للمصريين الراغبين في السفر للعمل في إيطاليا، تشمل قطاعات النقل البري والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن، وذلك بعد صدور مرسوم من مجلس الوزراء الإيطالي، بشأن تدفق هجرة العمالة إلى إيطاليا من خارج دول الاتحاد الأوروبي "التي أبرمت إتفاقيات ثنائية مع إيطاليا في مجال هجرة العمالة والتي تبلغ نحو 32 دولة من بينها مصر"، لأسباب تتعلق بالعمل الموسمي وغير الموسمي، والعمل الحر.

الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية يعزز صحة الجسم ويقلل الإصابة بمضاعفات خطيرة

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا الموسمية يعزز صحة الجسم ويقلل فرص الإصابة بالمضاعفات الخطرة وهو ما يتطلب الحرص على تلقية بشكل سنوى خاصة للفئات عالية الخطورة.

آخر موعد للتقدم بالطعون على المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية.. اليوم

يغلق المجلس الأعلى للجامعات اليوم الإثنين، باب التقدم بالطعون ضد المرشحين لرئاسة الـ8 جامعات الحكومية، وهى جامعات (عـين شمس - بنها - كفـر الشـيخ - سـوهـاج - دمنهور - دمياط - الوادى الجـديد - مطروح).
 

محافظة الجيزة: قطع المياه 12 ساعة عن بولاق والعمرانية اليوم

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية من الساعة 10 صباح اليوم الإثنين الموافق 30/1/2023 حتى الساعة 10 مساء الإثنين، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى للقضاء على أحد أكبر مصادر التلوث بمناطق بولاق الدكرور والمعتمدية وناهيا بكرداسة وتحسين البيئة لأهالى تلك المناطق، ومن ثم ردمه لإنشاء محور مرورى بديلاً عنه لتحسين الحركة المرورية بالمنطقة.

تعليم الجيزة: نتيجة خامسة ابتدائى وتانية إعدادى متاحة الآن فى المدارس

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023 لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي متاحة الآن في المدارس لجميع أولياء الأمور.

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