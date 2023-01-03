6 أسباب نفسية تجعلك لا تلتزم بتحقيق قرارات العام الجديد.. اعرفها

كتبت فاطمة خليل

يضع الكثير من الناس قرارات في بداية العام الجديد، لكن قد نضع أهدافًا متعددة في وقت واحد ولتحقيقها، يجب أن تبذل المزيد من الجهد وأن يكون لديك الكثير من الحافز والتفاني، وهذا لا يكون موجوداً طوال الوقت، لذا إذا وجدت نفسك تفشل في الالتزام بقرارات السنة الجديدة، تعرف على أسباب ذلك بحسب آراء خبراء الصحة النفسية، وفقاً لموقع "Health".

أسباب فشل قرارات العام الجديد



1. وضع توقعات غير واقعية



هل تعلم أن وضع توقعات غير واقعية ليس أفضل نهج لتحقيق أهداف اللياقة أو الصحة، لا تضع أهدافًا يستحيل تحقيقها وضع توقعات غير واقعية لن يساعدك على قطع شوط طويل في تحقيقها.

2. عدم الذهاب خطوة بخطوة



اتخذ خطوات صغيرة خطوة واحدة في كل مرة وحاول الالتزام بالخطة لأن القيام بذلك يمكن أن يساعدك على المدى الطويل. على سبيل المثال، اتباع نظام غذائي مقيد لفقدان الوزن ليس خطة فعالة أو مستدامة.

بدلاً من ذلك ، يمكنك العمل على تقليل استهلاكك للأطعمة السريعة عالية السعرات الحرارية ، مع زيادة الألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

يمكن أن يساعدك اتخاذ خطوات صغيرة نحو فقدان الوزن على استعادة لياقتك.

3. وجود الكثير من الأهداف في وقت واحد



قبل تحديد أهدافك ، رتب الأولوية لما هو مهم بالنسبة لك والمهمة التي ستضطلع بها على سبيل الأولوية لا تنس الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة لا تكن قاسيًا على نفسك.

4. عدم القدرة على تحديد المعوقات



احرص على النمو، وكن مستعدًا لمواجهة التحديات، وتقبل أنه ستكون هناك أيام لن تشعر فيها بالحافز للعمل أو اتباع النظام الغذائي أو روتين التمرين أو أي شيء آخر.

حاول معالجة العقبات التي تعترض طريقك والعمل على تحقيق أهدافك دون الشعور بالإحباط.

5. الإجهاد



حاول تحديد الموقف عندما تميل إلى الضغط على نفسك. تحتاج أيضًا إلى تقدير ما أنجزته حتى الآن كن لطيفًا مع نفسك، ولا تتوقع الكثير اعمل ببطء وستحصل بالتأكيد على نتائج جيدة

6- لا تيأس أبدا



بالإضافة إلى هذه الأسباب ، يتخلى الكثير من الناس عن قرارات العام الجديد في وقت مبكر جدًا لأنهم يعتقدون أنهم لن ينجحوا عندما تشعر بالرغبة في الاستسلام، حاول أن تتذكر الأسباب التي تجعلك تسعى لتحقيق هذا الهدف المحدد، وذكّر نفسك أنه يمكنك القيام بذلك ، ولديك رؤية واضحة هذا الإيمان بالنفس يضعك على طريق النجاح.