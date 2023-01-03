يا مين يعيش.. ضبط هارب من 125 سنة سجن فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (112 حكم حبس فى قضايا "تبديد - شيكات") بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 125 سنة و 11 شهرا، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
ضبط أحد الأشخاص_أرشيفية
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