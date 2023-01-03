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يا مين يعيش.. ضبط هارب من 125 سنة سجن فى القاهرة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 12:13 م
يا مين يعيش.. ضبط هارب من 125 سنة سجن فى القاهرة ضبط أحد الأشخاص_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (112 حكم حبس فى قضايا "تبديد - شيكات") بإجمالى عقوبات بالحبس بلغت 125 سنة و 11 شهرا، حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

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