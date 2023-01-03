وزارة الشباب تُطلق قافلتها التعليمية والتنويرية العاشرة بحى الأسمرات غدًا

◄ القوافل تنفذ بــ ١٦ محافظة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية ووحدة تصدوا معنا وتحمل شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل"

تُطلق وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، غدًا الأربعاء، قافلتها التعليمية والتنويرية العاشرة بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، علي مدار يومين بمدرسة "تحيا مصر 1" و"مدرسة تحيا مصر 5"، تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل"، والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية، وحدة "تصدوا معنا"، وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي 2023-2022، مساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء .

ويشارك ضمن القوافل التعليمية نُخبة وزنهمن الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين فى المواد العلمية والأدبية المختلفة ، ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة.